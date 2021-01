Sassuolo | De Zerbi | “Abbiamo abbassato la testa e questo mi dà fastidio”

(Di domenica 3 gennaio 2021) Una sconfitta pesante delsul terreno dell’Atalanta che il tecnico neroverde Roberto Decommenta così ai microfoni di Sky: “preso subito gol ma eravamo partiti benissimo. Purtroppo contro l’Atalanta soffriamo l’aspetto fisico, ma noi siamo così e le caratteristiche dei calciatori ci impongono un certo calcio anche se andiamo incontro a una sconfitta. Dobbiamo fare meglio come ad inizio ripresa qui a Bergamo dovelami dà. Djuricic non è stato con noi perchè ha sbagliato. Ha chiesto scusa e addirittura è voluto essere con noi anche senza giocare” (Getty Images) ITA Sport Press.

