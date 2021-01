Roma, Paulo Fonseca ha scelto: vuole solo El Shaarawy (Di domenica 3 gennaio 2021) Stephan El Shaarawy è il primo, e forse unico, obiettivo di mercato del tecnico della Roma Paulo Fonseca. I motivi alla base di questa decisione Paulo Fonseca ha scelto: per l’attacco vuole solo Stephan El Shaarawy. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando i motivi alla base della decisione del tecnico della Roma. Innanzitutto El Shaarawy non avrebbe problemi ad adattarsi al calcio italiano e inoltre è più adatto al sistema dell’allenatore giallorosso di Bernard, altro obiettivo di mercato della Roma. Un contatto fra l’allenatore e il giocatore c’è già stato ma ora la situazione è in mano al fratello di El Shaarawy, Manuel, il quale sta provano a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Stephan Elè il primo, e forse unico, obiettivo di mercato del tecnico della. I motivi alla base di questa decisioneha: per l’attaccoStephan El. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando i motivi alla base della decisione del tecnico della. Innanzitutto Elnon avrebbe problemi ad adattarsi al calcio italiano e inoltre è più adatto al sistema dell’allenatore giallorosso di Bernard, altro obiettivo di mercato della. Un contatto fra l’allenatore e il giocatore c’è già stato ma ora la situazione è in mano al fratello di El, Manuel, il quale sta provano a ...

