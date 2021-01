Niger, 100 civili trucidati dai jihadisti in due villaggi (Di domenica 3 gennaio 2021) Almeno 100 civili sono stati trucidati nelle loro case da jihadisti armati su un centinaio di moto che, in pieno giorno, si sono divisi in due gruppi circondando e attaccando due villaggi del Niger, a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 gennaio 2021) Almeno 100sono statinelle loro case daarmati su un centinaio di moto che, in pieno giorno, si sono divisi in due gruppi circondando e attaccando duedel, a ...

Niamey – Almeno 100 civili sono stati trucidati nelle loro case da uomini armati su un centinaio di moto che, in pieno giorno, si sono divisi in due gruppi circondando e attaccando due villaggi del ...

