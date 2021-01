Napoli, Osimhen si scusa: “Ho sbagliato, non ho capito la gravità”. Maxi multa in arrivo? (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo scorso 1 gennaio 2021 la notizia.Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato al suo rientro dall'estero. Il calciatore, asintomatico, aveva passato il Natale in Nigeria. E sui social nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni video (postati da un dj nigeriano), in cui si vede l'attaccante partecipare ad un party nel giorno del suo compleanno senza mascherine, né distanziamento.Immagini che la società partenopea non ha gradito. "Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi", ha scritto su ... Leggi su mediagol (Di domenica 3 gennaio 2021) Lo scorso 1 gennaio 2021 la notizia.Victorè risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato al suo rientro dall'estero. Il calciatore, asintomatico, aveva passato il Natale in Nigeria. E sui social nei giorni scorsi sono stati pubblicati alcuni video (postati da un dj nigeriano), in cui si vede l'attaccante partecipare ad un party nel giorno del suo compleanno senza mascherine, né distanziamento.Immagini che la società partenopea non ha gradito. "Mi dispiace per quanto è accaduto. Hoad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Hoa partecipare alla festa a sorpresa non capendo ladi quello che stavo facendo. Chiedoalla società, al mister, alla squadra e ai tifosi", ha scritto su ...

