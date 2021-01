Manovra 2021, fondo ad hoc per ridurre la differenza salariale di genere (Di domenica 3 gennaio 2021) La parità salariale tra dipendenti uomini e donne è, da tempo, uno dei pià gravi problemi che affligge il sistema lavorativo del nostro Paese. A parità di mansioni svolte e ruolo ricoperto, le lavoratrici italiane sono retribuite in media il 4% in meno rispetto ai colleghi uomini (dati Eurostat aggiornati al 2018). Una situazione alla quale il Governo prova a porre rimedio creando un fondo ministerial ad hoc per la riduzione del cosiddetto gender pay gap (letteralmente “differenza di pagamento per genere”). Parità salariale di genere, il fondo creato dal Governo Come si legge al comma 276 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, il Governo ha creato un fondo per il sostegno della parità salariale di ... Leggi su quifinanza (Di domenica 3 gennaio 2021) La paritàtra dipendenti uomini e donne è, da tempo, uno dei pià gravi problemi che affligge il sistema lavorativo del nostro Paese. A parità di mansioni svolte e ruolo ricoperto, le lavoratrici italiane sono retribuite in media il 4% in meno rispetto ai colleghi uomini (dati Eurostat aggiornati al 2018). Una situazione alla quale il Governo prova a porre rimedio creando unministerial ad hoc per la riduzione del cosiddetto gender pay gap (letteralmente “di pagamento per”). Paritàdi, ilcreato dal Governo Come si legge al comma 276 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il Governo ha creato unper il sostegno della paritàdi ...

