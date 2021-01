Il 2021 di Roma tra sfide, inefficienze e nodi da sciogliere. Parla Delzio (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021, comunque vada, sarà l’anno della città eterna. E non solo perché nei prossimi mesi – in primavera o un po’ più tardi, se le elezioni dovessero slittare causa Covid – i Romani saranno chiamati al voto per rinnovare il Campidoglio. Quest’anno ricorrono anche i 150 anni dall’istituzione della Capitale d’Italia a Roma. E poi il Giubileo del 2025, il secondo del terzo millennio, la cui organizzazione dovrà entrare nel vivo, per forza di cose, nei prossimi mesi. E ancora la candidatura a Expo 2030 che sarà ufficializzata, salvo ripensamenti, nel corso del 2021. “Finalmente si è riaperto il dibattito pubblico su Roma come grande questione nazionale: una discussione che ha risvegliato idee, progetti e strategie, un senso di visione e di ambizione che francamente latitava da troppi anni”, ha commentato ... Leggi su formiche (Di domenica 3 gennaio 2021) Il, comunque vada, sarà l’anno della città eterna. E non solo perché nei prossimi mesi – in primavera o un po’ più tardi, se le elezioni dovessero slittare causa Covid – ini saranno chiamati al voto per rinnovare il Campidoglio. Quest’anno ricorrono anche i 150 anni dall’istituzione della Capitale d’Italia a. E poi il Giubileo del 2025, il secondo del terzo millennio, la cui organizzazione dovrà entrare nel vivo, per forza di cose, nei prossimi mesi. E ancora la candidatura a Expo 2030 che sarà ufficializzata, salvo ripensamenti, nel corso del. “Finalmente si è riaperto il dibattito pubblico sucome grande questione nazionale: una discussione che ha risvegliato idee, progetti e strategie, un senso di visione e di ambizione che francamente latitava da troppi anni”, ha commentato ...

enpaonlus : Capodanno a Roma, la cagnolina cieca si perde per strada spaventata dai botti. Salvata dalla polizi…… - repubblica : Dalla Spagnola al Covid, Fiorina si vaccina a 107 anni. Zingaretti: 'Esempio di fiducia nella medicina' - Agenzia_Ansa : Strage di uccelli a Roma per i botti di #Capodanno. 'La vendita di petardi e fuochi d'artificio va vietata', dice… - DoctorSassaroli : RT @ImolaOggi: Roma: Raggi stanzia 91mila euro per ospitare 20 Rom in hotel - kospeti : RT @artribune: Galleria Colonna. A Roma c’è una collezione di capolavori -

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Roma Roma, 1 gennaio 2021 in zona rossa: allerta meteo per 36 ore RomaToday “Coronavirus, gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio”

"Coronavirus, gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio". Roma - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui posticipa il via libero sulle piste - Inizialmente era pre ...

Calenda e la sua ricetta per un governo super, premier Mario Draghi, con Zaia e Bonaccini ministri

Carlo Calenda, leader di Azione e candidato al prestigioso incarico di Sindaco di Roma, ha una sua personalissima ricetta per superare il periodo di crisi che il governo sta attraversando. Secondo l’e ...

"Coronavirus, gli impianti sciistici riaprono il 18 gennaio". Roma - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con cui posticipa il via libero sulle piste - Inizialmente era pre ...Carlo Calenda, leader di Azione e candidato al prestigioso incarico di Sindaco di Roma, ha una sua personalissima ricetta per superare il periodo di crisi che il governo sta attraversando. Secondo l’e ...