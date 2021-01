Genoa | Ballardini | «Risultato meritato contro una grandissima squadra»

(Di domenica 3 gennaio 2021) Davidecommenta il pareggio del suola Lazio. Ecco le parole del tecnico rossoblu sulla partita Davide, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del pareggiola Lazio. Le sue parole. «Abbiamo fatto buonissima partitauna grande, ci teniamo stretti la prestazione. Siamo partiti timorosi, poi man mano che la partita è andata avanti abbiamo guadagnato consapevolezza e siamo usciti bene. Nella ripresa ilhailsenz’altro. Stupito da Shomurodov e Destro? Assolutamente no, Eldor lo vedo quotidianamente in allenatore e Matteo è sempre stato un giocatore di grande talento. Oggi è rimasto sempre dentro la partita». Leggi su Calcionews24.com

GiuseppeSeci : RT @GenoaCFC: ??? #Ballardini: 'Grandissimo secondo tempo, senza tifosi il Ferraris è un'altra cosa'. ?? Ascolta le sue parole su Genoa Chan… - LI_Palembang : Genoa-Lazio, Marroccu: “Ballardini ha portato serenità” - GenoaCFC : ??? #Ballardini: 'Grandissimo secondo tempo, senza tifosi il Ferraris è un'altra cosa'. ?? Ascolta le sue parole su… - MCalcioNews : Serie A, Genoa-Lazio 1-1. Ecco le parole di Ballardini al termine del match ? - cristianobosco : Da bordo campo, @riccirex ha raccontato che #Ballardini ha fermato Lerager, prima che entrasse, per dirgli “play wi… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Ballardini

Queste le parole del tecnico del Genoa Davide Ballardini a Sky dopo il pareggio per 1 - 1 al Luigi Ferraris contro la Lazio: "Il Genoa ha provato a vincere con le sue qualità, ...Genoa-Lazio, è pari: 1-1. Prima Immobile, poi Destro. Un gol per parte per entrambe le squadre che hanno meritato il punto a testa ...