Domenica In, Alba Parietti: l’amicizia con Mara e il ricordo di Giuseppe Lanza di Scalea (Di domenica 3 gennaio 2021) È la prima puntata dell’anno per Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier: la presentatrice è pronta a replicare i successi degli ultimi appuntamenti, accogliendo nel suo studio grandissimi ospiti. Tra gli altri, per questo pomeriggio davvero speciale spicca Alba Parietti. Nei mesi scorsi, la splendida attrice e showgirl ha fatto molto parlare di sé sui social, sempre pronta a commentare l’incredibile avventura di suo figlio Francesco Oppini che è stato uno dei più chiacchierati concorrenti del Grande Fratello Vip. Da mamma premurosa, Alba gli ha dato tutto il suo supporto, scatenando anche qualche polemica per la sua presenza considerata da alcuni “eccessiva”. Ma il loro legame ne è uscito più forte che mai: i due hanno avuto un toccante incontro davanti alle telecamere di Alfonso ... Leggi su dilei (Di domenica 3 gennaio 2021) È la prima puntata dell’anno perIn, la trasmissione condotta daVenier: la presentatrice è pronta a replicare i successi degli ultimi appuntamenti, accogliendo nel suo studio grandissimi ospiti. Tra gli altri, per questo pomeriggio davvero speciale spicca. Nei mesi scorsi, la splendida attrice e showgirl ha fatto molto parlare di sé sui social, sempre pronta a commentare l’incredibile avventura di suo figlio Francesco Oppini che è stato uno dei più chiacchierati concorrenti del Grande Fratello Vip. Da mamma premurosa,gli ha dato tutto il suo supporto, scatenando anche qualche polemica per la sua presenza considerata da alcuni “eccessiva”. Ma il loro legame ne è uscito più forte che mai: i due hanno avuto un toccante incontro davanti alle telecamere di Alfonso ...

Im_Asia_03 : RT @peularis: il filmato a Domenica In di Alba con Francesco ragazzino non mi sento bene era bellissimo #tzvip - aurora26010 : RT @peularis: il filmato a Domenica In di Alba con Francesco ragazzino non mi sento bene era bellissimo #tzvip - itsjenx2 : RT @peularis: il filmato a Domenica In di Alba con Francesco ragazzino non mi sento bene era bellissimo #tzvip - GabrielaSansal1 : RT @peularis: il filmato a Domenica In di Alba con Francesco ragazzino non mi sento bene era bellissimo #tzvip - Arianna06555037 : RT @peularis: il filmato a Domenica In di Alba con Francesco ragazzino non mi sento bene era bellissimo #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Alba Il “Tweet del Vescovo” in occasione di domenica 3 gennaio http://gazzettadalba.it/ Domenica In, Alba Parietti ritrova Mara Venier: “Non ci eravamo mai perse”

Conduttrice, showgirl e opinionista tv, Alba Parietti è ospite oggi di Mara Venier nello studio di Domenica In. Le due amiche si ritrovano dopo aver vissuto due gravi lutti in ottobre, che portarono v ...

Mara Venier: “Io e Alba ci siamo ritrovate in un momento di grande dolore” (Foto)

Alba Parietti e Mara Venier sono state amiche per tanti anni poi si sono allontanante per ritrovarsi di recente (foto) ...

Conduttrice, showgirl e opinionista tv, Alba Parietti è ospite oggi di Mara Venier nello studio di Domenica In. Le due amiche si ritrovano dopo aver vissuto due gravi lutti in ottobre, che portarono v ...Alba Parietti e Mara Venier sono state amiche per tanti anni poi si sono allontanante per ritrovarsi di recente (foto) ...