Diretta tv e streaming Serie A oggi 3 gennaio | come seguire tutte le partite

L'anno è cominciato da appena una manciata di giorni, ma le vacanze per i calciofili nostrani sono da archiviare. La Diretta tv e streaming della Serie A riporta in campo i calciatori di tutte le squadre della massima Serie italiana. In una giornata che si preannuncia ricca, anzi, ricchissima di spettacolo. Per la prima volta da un po' di tempo infatti tutte le dieci partite che vanno a comporre la giornata del calendario sono state inserite nelle stesse ventiquattr'ore. Un qualcosa di anacronistico, e che coglie quasi alla sprovvista gli appassionati. L'abitudine è infatti quella di assistere al cosiddetto "spezzatino", la distribuzione delle partite in un arco temporale che talvolta va dal venerdì al lunedì.

Ultime Notizie dalla rete : Diretta streaming Le Messe in diretta tv e social di domenica 3 gennaio Avvenire Brindisi-Trento: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021

Happy Casa Brindisi e Dolomiti Energia Trento si sfidano nel 14° turno di Serie A1 2020/2021. I padroni di casa in seguito a una superba partenza fatta da nove vittorie e una sconfitta sono incappati ...

Inter-Crotone diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Crotone si gioca oggi, domenica 3 gennaio 2021, il match valido per la 15^ giornata di Serie A. Lunch match delle 12.30 a San Siro con i nerazzurri che, vincendo, potrebbero trovarsi per qualche ...

