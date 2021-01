Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili (Di domenica 3 gennaio 2021) Diversi campioni di imballaggi di ricambi per sono risultati al in varie parti della , dopo che una società impegnata nella vendita di ricambi auto ha segnalato un caso di -19 confermato. Nella città ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Diversi campioni didiper sono risultati al in varie parti della , dopo che una società impegnata nella vendita diauto ha segnalato un caso di -19 confermato. Nella città ...

leggoit : Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili - StefaniaFalone : Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili - GDS_it : #Cina, trovate tracce di coronavirus su imballaggi di ricambi per #auto - Nicola23453287 : RT @laperlaneranera: il Re è nudo (china reveals itself) Cerimonia della Cina un mese esatto, prima del Corona Circus Global Trovate le dif… - marcosassuntron : RT @laperlaneranera: il Re è nudo (china reveals itself) Cerimonia della Cina un mese esatto, prima del Corona Circus Global Trovate le dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina trovate Cina, trovate tracce di coronavirus sugli imballaggi dei ricambi per automobili Il Messaggero NON DIMENTICHIAMO JULIAN ASSANGE!

Tra tutti, merita di essere segnalata la presa di posizione dell’Ambasciata britannica a Pechino che, dal suo account ufficiale Twitter, ha tuonato contro la sentenza, sostenendo che il caso Zhang sol ...

Stati Uniti, 270.000 contagi: è record in 24 ore. A Los Angeles mancano le bare

Usa sempre più in alarme sul fronte Covid. Altri 115.000 statunitensi potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni.

Tra tutti, merita di essere segnalata la presa di posizione dell’Ambasciata britannica a Pechino che, dal suo account ufficiale Twitter, ha tuonato contro la sentenza, sostenendo che il caso Zhang sol ...Usa sempre più in alarme sul fronte Covid. Altri 115.000 statunitensi potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni.