Chi è Veronica Pivetti | la famosa “Fosca” di Carlo Verdone

Veronica Pivetti è nata a Milano il 19 febbraio del 1965. Ha debuttato come doppiatrice alla tenera età di 7 anni. Negli anni '80 ha lavorato come doppiatrice per alcuni cartoni animati e ha prestato la sua voce a Crillin in Dragon Ball. Nel 1994,invece, ha partecipato alla trasmissione televisiva Quelli che…il calcio, accanto a Fabio Fazio ed è stata notata dall'attore Carlo Verdone. Carlo Verdone le ha subito affidato il ruolo della remissiva Fosca nel film Viaggi di nozze. Prosegue così la sua brillante carriera nel mondo del cinema, dividendo tra conduzioni di programmi e ruoli da protagonista in famose serie tv. L'anno successivo reciterà in un film diretto da Lina Wertmüller, "Metalmeccanico e ...

