Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali: giocano Petagna, Lozano e Fabian (Di domenica 3 gennaio 2021) Cagliari-Napoli, formazioni ufficiali Ecco la prima formazione titolare del Napoli 2021. Questo l’undici scelto da Gattuso per Cagliari-Napoli. Politano va in panchina, torna Fabian Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Bakayoko, Fabian, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 gennaio 2021)Ecco la prima formazione titolare del2021. Questo l’undici scelto da Gattuso per. Politano va in panchina, tornaOspina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Bakayoko,, Zielinski, Insigne,. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | I convocati di #CagliariNapoli ?? - DiMarzio : #CagliariNapoli, le formazioni ufficiali - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI NAPOLI/ Quote, Gattuso punta tutto su Petagna! - Salvato95551627 : RT @NCN_it: #CAGLIARI-#NAPOLI, LE #FORMAZIONI UFFICIALI: C'È #PETAGNA IN ATTACCO CON #LOZANO A DESTRA. TUTTO CONFERMATO PER #GATTUSO #Cagl… - infobetting : Cagliari-Napoli (3 gennaio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, -