Aggredisce la compagna poi si getta dal 5 piano per fuggire dalla Polizia (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha aggredito la compagna, poi, all’arrivo della Polizia, nel tentativo di fuggire dagli agenti, si è gettato dal quinto piano. È accaduto a Torino, in zona Barriera Nizza. L’uomo ha… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Ha aggredito la, poi, all’arrivo della, nel tentativo didagli agenti, si èto dal quinto. È accaduto a Torino, in zona Barriera Nizza. L’uomo ha… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

telecitynews24 : ??TORINO: AGGREDISCE LA COMPAGNA POI SI GETTA DAL 5° PIANO ALL'ARRIVO DELLA POLIZIA?? L'uomo non è in pericolo di vi… - CorriereTorino : Aggredisce la compagna e quando arriva la polizia si lancia dal quinto piano: è grave - lavocedigenova : Ubriaco cerca sul posto di lavoro l'ex compagna e aggredisce un suo collega: interviene la polizia - ilmetropolitan : #Genova. #Ubriaco cerca la #ex compagna sul posto di #lavoro e aggredisce il suo #collega. Denunciato - - BabboleoNews : Genova, via Pré: un 23enne va a cercare la ex compagna sul posto di #lavoro pretendendo di parlarle. Ubriaco, aggre… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce compagna Aggredisce la compagna e quando arriva la polizia si lancia dal quinto piano: è grave Corriere della Sera