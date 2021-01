Un bimbo di due anni sta soffocando, infermiere lo salva a distanza grazie a una app (Di sabato 2 gennaio 2021) Un bimbo di due anni stava soffocando dopo aver ingerito un pezzetto di mozzarella ma è stato salvato grazie a un infermiere che, collegato in video tramite un’app, ha guidato in diretta i genitori del piccolo in delicate manovre salvezza. La storia, a lieto fine anche grazie alla tecnologia, arriva da Bologna ed è accaduta la sera dell’antivigilia di Natale, il 23 dicembre. La racconta il Resto del Carlino.L’“angelo” a distanza è l’infermiere Daniele Celin, 41 anni, dell’ospedale Maggiore di Bologna in forza al 118 che, raggiunto dalla telefonata dei due genitori, Stefania e Michele, tramite centrale operativa, li aiuta facendo ricorso alla tecnologia.“Serviva un massaggio cardiaco - spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Undi duestavadopo aver ingerito un pezzetto di mozzarella ma è statotoa unche, collegato in video tramite un’app, ha guidato in diretta i genitori del piccolo in delicate manovre salvezza. La storia, a lieto fine anchealla tecnologia, arriva da Bologna ed è accaduta la sera dell’antivigilia di Natale, il 23 dicembre. La racconta il Resto del Carlino.L’“angelo” aè l’Daniele Celin, 41, dell’ospedale Maggiore di Bologna in forza al 118 che, raggiunto dalla telefonata dei due genitori, Stefania e Michele, tramite centrale operativa, li aiuta facendo ricorso alla tecnologia.“Serviva un massaggio cardiaco - spiega ...

