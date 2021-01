Ucciso Franco Colleoni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) Il brutale omicidio è avvenuto questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella proprietà della vittima. LEGGI ANCHE: Prato, tenta di accoltellare i carabinieri e poi si barrica in casa:… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 2 gennaio 2021) Il brutale omicidio è avvenuto questo pomeriggio a Dalmine, in via Sertorio, nella proprietàvittima. LEGGI ANCHE: Prato, tenta di accoltellare i carabinieri e poi si barrica in casa:… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

