Sky o Dazn? Ecco il programma televisivo della Serie A dal 3 al 9 gennaio (Di sabato 2 gennaio 2021) Le partite di Serie A su Sky o Dazn? Questo è uno dei molteplici dubbi che, puntualmente, assale qualsiasi tifoso italiano. Le pay-tv, infatti, sono aumentate con il tempo: dopo la fusione tra le vecchie Tele Più e Stream, è nata Sky che, ai tempi, era l’unica emittente satellitare che in Italia trasmetteva le partite del campionato. Nacque in seguito Premium Sport che, pochi anni fa, ha dovuto chiudere i battenti. Adesso è Dazn a fare la concorrenza alla tv di Rupert Murdoch. Ogni weekend, quindi, la domanda sorge spontanea: quale delle due emittenti trasmetterà in diretta tv la partita? Ecco il calendario televisivo delle tre giornate di campionato che si disputeranno tra il 3 ed il 9 gennaio. Sky o Dazn? Inizio d’anno scoppiettante in Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Le partite diA su Sky o? Questo è uno dei molteplici dubbi che, puntualmente, assale qualsiasi tifoso italiano. Le pay-tv, infatti, sono aumentate con il tempo: dopo la fusione tra le vecchie Tele Più e Stream, è nata Sky che, ai tempi, era l’unica emittente satellitare che in Italia trasmetteva le partite del campionato. Nacque in seguito Premium Sport che, pochi anni fa, ha dovuto chiudere i battenti. Adesso èa fare la concorrenza alla tv di Rupert Murdoch. Ogni weekend, quindi, la domanda sorge spontanea: quale delle due emittenti trasmetterà in diretta tv la partita?il calendariodelle tre giornate di campionato che si disputeranno tra il 3 ed il 9. Sky o? Inizio d’anno scoppiettante in...

capuanogio : #Ibra a #Sanremo2021, voci sulla possibilità che le partite del turno infrasettimanale del 3 marzo possano essere a… - PianetaMilan : .@acmilan in #TV, la guida: ecco le partite su @SkySport o @DAZN_IT e come vederle - #BeneventoMilan #SkySport… - PianetaMilan : .@SerieA, dove vedere in tv o #streaming la 15^ giornata. @SkySport o @DAZN_IT? - #calcio #SerieA #SerieATIM #Live… - Lucafranzo4 : Super week end su Sky Sport: oggi tutta la premier league su #skysport football..domani tutto il campionato su… - zazoomblog : Programma Serie A calcio chi gioca il 3 gennaio: orari partite streaming guida tv DAZN e Sky - #Programma #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Dazn Sky o DAZN? Il programma televisivo dalla 15^ alla 29^ giornata di Serie A TUTTO mercato WEB Atalanta-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Atalanta sfida il Sassuolo nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Inter-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter, che insegue il Milan in vetta, ospita il Crotone a San Siro: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

L'Atalanta sfida il Sassuolo nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.L'Inter, che insegue il Milan in vetta, ospita il Crotone a San Siro: in questa pagina le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.