Roma | “droga capitale” | quattro nuovi pusher arrestati dai Carabinieri

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 gennaio 2021) Idel Gruppo dihanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Idel Nucleo Operativo della CompagniaMontesacro hanno sorpreso un 24enneno cedere dosi di cocaina ad un acquirente in via Maiolati, quartiere San Basilio. Fermato e perquisito, il giovaneè stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. La successiva perquisizione nel suo appartamento ha permesso aidi sequestrare, oltre ad altre dosi della stessa sostanza stupefacente, anche 4.255 euro in contanti e un orologio di lusso, ritenuti provento della sua attività illecita. Leggi anche:, iniziare l’anno… dietro le sbarre: ecco i primi 4 arresti della Polizia nel 2021 In manette è ...