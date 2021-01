Open Arms salva 265 persone nel Mediterraneo centrale in due soccorsi: a bordo anche 57 minori (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 inizia con due soccorsi nel Mediterraneo centrale per la nave umanitaria della ong spagnola Open Arms, l’unica operante in questo momento nel Mediterraneo centrale, mentre tutte le altre organizzazioni sono a vario titolo a terra e nei fermi amministrativi che le hanno colpite leggono una chiara volontà da parte della politica di fermare i soccorsi su quella che resta tra le rotte migratorie più mortali al mondo. In tre giorni, la missione 79 di Open Arms ha visto al momento due operazioni di soccorso: nel pomeriggio l’ultima, con il salvataggio di 96 persone in acque internazionali tra Malta e la Libia: si trovavano alla deriva su una imbarcazione di legno. «Sono ora in ... Leggi su open.online (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 2021 inizia con duenelper la nave umanitaria della ong spagnola, l’unica operante in questo momento nel, mentre tutte le altre organizzazioni sono a vario titolo a terra e nei fermi amministrativi che le hanno colpite leggono una chiara volontà da parte della politica di fermare isu quella che resta tra le rotte migratorie più mortali al mondo. In tre giorni, la missione 79 diha visto al momento due operazioni di soccorso: nel pomeriggio l’ultima, con iltaggio di 96in acque internazionali tra Malta e la Libia: si trovavano alla deriva su una imbarcazione di legno. «Sono ora in ...

SeaWatchItaly : #OpenArms ha messo in salvo 96 persone a bordo di una seconda imbarcazione alla deriva. Se non ci fosse stata la… - emergency_ong : EMERGENCY e @openarms_it secondo soccorso in 48 ore effettuato questa mattina nel #Mediterraneo, in acque internazi… - LegaSalvini : CASO OPEN ARMS, SABATO 9 GENNAIO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. SIAMO CON TE, CAPIT… - 87_monia : RT @SeaWatchItaly: #OpenArms ha messo in salvo 96 persone a bordo di una seconda imbarcazione alla deriva. Se non ci fosse stata la Open… - lennoxlw : RT @francofontana43: Open Arms. Soccorsi in mare 169 profughi: 6 sono bambini -