Koeman sul futuro di Messi: «Non è un problema se non decide adesso» – VIDEO (Di sabato 2 gennaio 2021) Ronald Koeman, in conferenza stampa, è tornato a parlare del possibile addio di Lionel Messi al Barcellona al termine della stagione Ronald Koeman è sembrato capire la situazione complicata di Lionel Messi e, durante la conferenza stampa prima del match di campionato contro l’Huesca ha parlato così della Pulce. «Bisogna capire la situazione. Ha fatto un’intervista nella quale ha spiegato di non aver preso ancora nessuna decisione e va rispettato. Ogni giocatore che finisce il suo contratto è libero di scegliere il proprio futuro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Ronald, in conferenza stampa, è tornato a parlare del possibile addio di Lionelal Barcellona al termine della stagione Ronaldè sembrato capire la situazione complicata di Lionele, durante la conferenza stampa prima del match di campionato contro l’Huesca ha parlato così della Pulce. «Bisogna capire la situazione. Ha fatto un’intervista nella quale ha spiegato di non aver preso ancora nessuna decisione e va rispettato. Ogni giocatore che finisce il suo contratto è libero di scegliere il proprio». Leggi su Calcionews24.com

AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: Ho scritto qualche riga sul pessimo Barcellona di ieri (sai che novità...) - NetworkInquirer : RT @AzzoJacopo: Ho scritto qualche riga sul pessimo Barcellona di ieri (sai che novità...) - AzzoJacopo : Ho scritto qualche riga sul pessimo Barcellona di ieri (sai che novità...) - infoitsport : 'Non potrò influire sulle sue scelte'. Rivedi Koeman sul futuro di Messi al Barcellona - talebanikov : @IlFuRyuzaki @RealMarco94 @dello__98 C’è un opzione sul biennale ma avrà giocato si e no nemmeno 200’ in stagione.… -