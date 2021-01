Badu si ritira dal calcio | «Voglio fare lo scout per l’Udinese»

sportli26181512 : Badu dice stop. Lascia il Verona e si ritira: 'Mi piacerebbe fare lo scout': Badu dice stop. Lascia il Verona e si… - MomentiCalcio : #EmmanuelBadu a 30 anni rescinde con il #Verona e si ritira del calcio - SCalciomercato : ?? A soli 30 anni il centrocampista Emmanuel #Badu ???? si ritira e dice addio al calcio giocato rescindendo così il… - calciomercatoit : ???? #SerieA, #Badu si ritira a soli 30 anni. Rescissione con l'#HellasVerona - sportface2016 : #Verona, Emmanuel #Badu rescinde il contratto e si ritira dal calcio ad appena 30 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Badu ritira

Emmanuel Badu ha rescisso il proprio contratto con l’Hellas Verona e, a soli 30 anni, ha detto addio al calcio giocato E’ stato lo stesso calciatore a darne l’annuncio in un’intervista a Joy Sports Li ...Emmanuel Badu ha rescisso il proprio contratto col Verona e, a soli 30 anni, ha annunciato il ritiro dall’attività in un’intervista a Joy Sports Link: “Per il momento non ho ancora deciso cosa fare do ...