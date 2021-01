Ufficiale: l’ex Genoa Pratto passa in prestito al Feyenoord (Di venerdì 1 gennaio 2021) l’ex attaccante del Genoa, Lucas Pratto è un nuovo giocatore del Feyenoord fino a fine stagione. Il club olandese ha infatti raggiunto un accordo con il River Plate per il prestito del calciatore. Pratto, con la maglia del Genoa, ha segnato 3 gol in 17 gare giocate. Durante la sua esperienza con il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nel 2018, andando a segno in finale sia nella gara d’andata che in quella di ritorno contro il Boca Juniors. Foto: sito Ufficiale Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021)attaccante del, Lucasè un nuovo giocatore delfino a fine stagione. Il club olandese ha infatti raggiunto un accordo con il River Plate per ildel calciatore., con la maglia del, ha segnato 3 gol in 17 gare giocate. Durante la sua esperienza con il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nel 2018, andando a segno in finale sia nella gara d’andata che in quella di ritorno contro il Boca Juniors. Foto: sitoFifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

