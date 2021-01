Toti accoglie i primi nati ma la Lega insorge | la polemica scatena il caos

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Si infiamma lain Liguria dopo il messaggio del Presidentesui. Lae scoppia ilche naviga attraverso i social Come ogni anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

aspide_l : Il contesto: Toti accoglie i primi nati in Liguria. A prescindere dal colore della pelle -dice Toti- chi nasce in… -

Ultime Notizie dalla rete : Toti accoglie

BlogLive.it

Si infiamma la polemica in Liguria dopo il messaggio del Presidente Toti sui primi nati. La Lega insorge e scoppia il caos che naviga attraverso i social ...Commenti razzisti sulla prima nata a Genova, Toti: “Chi nasce in Liguria e ligure”. Rixi: “La bambina non e italiana” - Il Secolo XIX Poco dopo, Toti è stato costretto a ...