Tiago Pinto | Roma | lavorerò per creare una mentalità vincente

(Di venerdì 1 gennaio 2021) LISBONA (Portogallo) - In un'intervista d'addio al Benfica , ai canali ufficiali del club portoghese, il nuovo General Manager dellaillustra le mansioni che ricoprirà nella nuova ...

ROMA, 01 GEN - "Con i Friedkin ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro", lo ha detto Tiago Pinto ai canali ufficiali del Benfica in un'intervista d'addio al club portoghese. Da oggi, infat ..."La cosa più importante è creare una mentalità vincente, giocare partita per partita e poi raggiungere gli obiettivi prefissati", le parole dell'ormai ex dirigente del Benfica ...