Salgono su una gru edile per vedere i fuochi, salvati due ragazzi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Foto dei vigili del fuoco Intervento da parte dei vigili del fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a Chioggia. L'intervento Poco dopo la mezzanotte in via Cicogna i pompieri hanno soccorso due ... Leggi su veneziatoday (Di venerdì 1 gennaio 2021) Foto dei vigili del fuoco Intervento da parte dei vigili del fuoco nella notte tra giovedì e venerdì a Chioggia. L'intervento Poco dopo la mezzanotte in via Cicogna i pompieri hanno soccorso due ...

stocazzzzzo : @GianniIglesias e va giù che è una meraviglia, il problema è adesso che salgono tauautsutugs - fvckdirections : - è anche colpa tua se non ci torniamo. Ma come ragionate mi chiedo. Sarà proprio divertente vedere come salgono i… - paolorm2012 : RT @du00: @paolorm2012 Ah quindi quelle non FFP2 le cestiniamo? Mantenere la mascherina e le distanza non e' servito ad evitare che il gov… - du00 : @paolorm2012 Ah quindi quelle non FFP2 le cestiniamo? Mantenere la mascherina e le distanza non e' servito ad evit… - mevswang : ripicca di che, sara? la gente che muore di c0vid da un anno e positivi che salgono a picchi di 20k al giorno per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono una Salgono su una gru edile per vedere i fuochi, salvati due ragazzi VeneziaToday Il Nikkei ai massimi, il rally del Bitcoin, il terzo vaccino e finalmente Brexit

Le azioni giapponesi hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi tre decenni la scorsa settimana, confermmando la scommessa di Buffet ...

Covid, positività al 14%. Le criticità emerse nell’ultimo report

Con questi dati una parte del Paese, allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione: a rischiare per ...

Le azioni giapponesi hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi tre decenni la scorsa settimana, confermmando la scommessa di Buffet ...Con questi dati una parte del Paese, allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio, potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione: a rischiare per ...