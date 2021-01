Prolungate le restrizioni anche dopo l’epifania, l’annuncio del governo (Di sabato 2 gennaio 2021) Oggi l'Italia in zona rossa: un colore che manterrà fino all'Epifania, con la sola eccezione di lunedì 4 gennaio. Vietato festeggiare il Capodanno all'aperto. Chiusi negozi tranne alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità, ristoranti e bar. Sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. Vietata la circolazione, tranne che per motivi di lavoro, di urgenza, come uscire per fare la spesa, e sanitari. L'autocertificazione è necessaria per gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune. "Il coprifuoco resterà anche dopo il 6 gennaio", dice Speranza In un'Italia in zona rossa per le feste a causa delle restrizioni per il coronavirus, resta "prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo - afferma il ministro della Salute Roberto ... Leggi su howtodofor (Di sabato 2 gennaio 2021) Oggi l'Italia in zona rossa: un colore che manterrà fino all'Epifania, con la sola eccezione di lunedì 4 gennaio. Vietato festeggiare il Capodanno all'aperto. Chiusi negozi tranne alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità, ristoranti e bar. Sono consentiti l'asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. Vietata la circolazione, tranne che per motivi di lavoro, di urgenza, come uscire per fare la spesa, e sanitari. L'autocertificazione è necessaria per gli spostamentiall'interno del proprio Comune. "Il coprifuoco resteràil 6 gennaio", dice Speranza In un'Italia in zona rossa per le feste a causa delleper il coronavirus, resta "prioritario il ritorno in classe. È il nostro obiettivo - afferma il ministro della Salute Roberto ...

