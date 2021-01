Napoli, la situazione di Osimhen: Gattuso vuole recuperarlo per la Juventus (Di venerdì 1 gennaio 2021) Juve Napoli Supercoppa, Gattuso ci spera: vuole recuperare Osimhen per il 20 gennaio. Le ultime in vista della finalissima Gennaro Gattuso prova a recuperare Victor Osimhen per la sfida di Supercoppa contro la Juve del 20 gennaio. È quanto riporta Sky Sport, che svela le ultime sulle condizioni dell’attaccante dopo l’infortunio. Osimhen è pronto a far rientro in gruppo e, dopo l’esito del tampone, verrà valutato da Gattuso dopo le terapie svolte in Belgio. Non è da escludere, però, che il giocatore torni proprio in Belgio per completare la riabilitazione alla spalla. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) JuveSupercoppa,ci spera:recuperareper il 20 gennaio. Le ultime in vista della finalissima Gennaroprova a recuperare Victorper la sfida di Supercoppa contro la Juve del 20 gennaio. È quanto riporta Sky Sport, che svela le ultime sulle condizioni dell’attaccante dopo l’infortunio.è pronto a far rientro in gruppo e, dopo l’esito del tampone, verrà valutato dadopo le terapie svolte in Belgio. Non è da escludere, però, che il giocatore torni proprio in Belgio per completare la riabilitazione alla spalla. Leggi su Calcionews24.com

