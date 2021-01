Jorge Mendes dopo Ronaldo e Mourinho si prende anche il ciclismo

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 1 gennaio 2021), agente portoghese che cura tra i tantigli interessi di Cristianoe Josèaver dominato la scena nel calcio e vinto la scorsa settimana il premio come "Miglior procuratore del secolo (2001-2020)" ai Globe Soccer Awards, sbarca nel. La Polaris Sports, società del procuratore portoghese, ha infatti annunciato che gestirà l’immagine di João Almeida e di Ruben Guerreiro, portoghesi che si sono messi in mostra nell’ultimo Giro d’Italia. «Polaris Sports e Corso hanno appena concluso un accordo di partnership, che mira a ottimizzare le prospettive commerciali degli atleti portoghesi che l’azienda tedesca di rappresentanza dei ciclisti integra come clienti, in un accordo che sarà fruttuoso e di successo», si legge nel ...