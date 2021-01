I primi bambini del 2021 sono già nati | i nomi che i genitori hanno scelto per loro

(Di venerdì 1 gennaio 2021) C’è sempre molta attesa nelle prime ore dell’anno per scoprire chiin Italia: ecco i piccoli cittadini italianinel. Il primo bambino nato in Italia ha deciso di nascere quasi allo scoccare della mezzanotte. Mentre il cielo del nostro Paese era illuminato dai fuochi d’artificio, una madre metteva al mondo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Fiorells69 : RT @Today_it: Aurora e Alessandro sono i primi nati del 2021: 'Una luce di speranza' - MarAiroldi : @affittozorro @LucioMM1 @AnnDePa @E_Ros1978 @Ruffino_Lorenzo Infatti, lei non considera per nulla il #LongCovid = p… - MarAiroldi : @Ruffino_Lorenzo Questo calcolo considera solo la mortalità Ma dove mettiamo le conseguenze a lungo termine di chi… - Today_it : Aurora e Alessandro sono i primi nati del 2021: 'Una luce di speranza' - ilfigliodipupu : RT @Ciribini: @itosettiMD_MBA E' validato che i bambini infetti abbiano, nei primi giorni, una carica virale simile ai pazienti ricoverati… -

Ultime Notizie dalla rete : primi bambini

A un anno perse le gambe nell’esplosione che uccise i genitori in Vietnam. Adottata negli Stati Uniti, non ha mai mollato e ha sfondato nello sport ...Ai primi bambini nati in Italia nel 2021 sono stati dati nomi bellissimi: i loro genitori hanno scelto dei nomi estremamente simbolici.