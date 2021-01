Fuochi d'artificio fatali: Capodanno tragico, il nazionale rischia la vista e la carriera a 29 anni (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il terzino norvegese Omar Elabdellaoui, del Galatasaray, rischia la carriera e la vista a causa dello scoppio dei Fuochi d'artificio durante i festeggiamenti per il Capodanno. Il 29enne nazionale della Norvegia stava maneggiando del materiale pirotecnico, poi l'esplosione. "Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita", ha precisato il club di Istanbul. A fare visita al calciatore in ospedale il vicepresidente del club turco, Abdurrahim Albayrak, l'allenatore Fatih Terim (ex Fiorentina e Milan) e il capitano Arda Turan. Centinaia i messaggi di sostegno giunti sui social dai tifosi del "Gala". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il terzino norvegese Omar Elabdellaoui, del Galatasaray,lae laa causa dello scoppio deid'durante i festeggiamenti per il. Il 29ennedella Norvegia stava maneggiando del materiale pirotecnico, poi l'esplosione. "Omar ha ricevuto i primi soccorsi dopo lo sfortunato incidente. Il danno sarà chiaro solo dopo un ulteriore esame. Adesso è pienamente cosciente e non è in pericolo di vita", ha precisato il club di Istanbul. A fare visita al calciatore in ospedale il vicepresidente del club turco, Abdurrahim Albayrak, l'allenatore Fatih Terim (ex Fiorentina e Milan) e il capitano Arda Turan. Centinaia i messaggi di sostegno giunti sui social dai tifosi del "Gala".

