Fregate all'Egitto, i genitori di Giulio Regeni: "Denunciamo l'Italia per vendita di armi a Paesi che violano i diritti umani" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una denuncia contro il governo italiano per violazione della legge sulla vendita di armi a Paesi "autori di gravi violazioni dei diritti umani". E' quanto hanno predisposto Claudio e Paola Regeni, i genitori di Giulio, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. Dopo anni di complicatissime indagini, a causa anche della mancata collaborazione del Cairo, per quell'omicidio la procura di Roma ha chiuso le indagini su quattro agenti National security egiziana, ricostruendo i nove giorni di tortura del ricercatore italiano. Tredici giorni dopo la chiusura di quelle indagini, però, e cioè il 23 dicembre, è stata consegnata all'Egitto prima delle due Fregate Fremm vendute da Fincantieri al Cairo nei mesi scorsi.

