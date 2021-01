Dal 7 gennaio tornano le fasce: le Regioni saranno gialle, arancioni o rosse in base al nuovo monitoraggio sul contagio (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, che è valido fino al 6 gennaio, torna il regime delle fasce regionali. Dal 7 gennaio le Regioni dunque saranno “gialle”, “arancioni” o “rosse” e saranno dunque soggette a misure restrittive diverse a seconda dell’andamento dei contagi e degli altri numeri che riassumono evoluzione della pandemia e tenuta dei sistemi sanitari. A questo riguardo è attesa per la prossima settimana, ma non è stato ancora reso noto il giorno, la riunione della cabina di regia per il monitoraggio Regionale, che verifica i dati epidemiologici sulla base dei 21 parametri tra cui Rt e tasso di occupazione delle terapie intensive. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni. Intanto i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Allo scadere del decreto di Natale, che è valido fino al 6, torna il regime delleregionali. Dal 7ledunque”, “” o “” edunque soggette a misure restrittive diverse a seconda dell’andamento dei contagi e degli altri numeri che riassumono evoluzione della pandemia e tenuta dei sistemi sanitari. A questo riguardo è attesa per la prossima settimana, ma non è stato ancora reso noto il giorno, la riunione della cabina di regia per ilRegionale, che verifica i dati epidemiologici sulladei 21 parametri tra cui Rt e tasso di occupazione delle terapie intensive. Subito dopo il governo prenderà le sue decisioni. Intanto i ...

Festa di Capodanno ad ogni costo, nonostante i divieti imposti dall'emergenza Covid. Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume con dj e vocalist: una festa ...

E' morto il professor Vitale: era in coma da 12 anni dopo un incidente in moto al Mugello

Pisa, 1 gennaio 2021 - È morto oggi dopo oltre 12 anni di coma il professor Emilio Vitale, ex prorettore dell'Università di Pisa con il rettore Luciano Modica. Lo ha reso noto l'ateneo pisano ricordan ...

