Calcio | torna Haaland | Borussia prova a uscire dalla crisi

(Di venerdì 1 gennaio 2021) (ANSA-AFP) - ROMA, 01 GEN -, e ilDortmunda dare il via alla sua rimonta in Bundesliga. L'attaccante norvegese dovrebbe rientrare domenica nel primo turno del nuovo anno, ...

Eurosport_IT : Commisso torna alla carica contro Nedved ???? Che stoccata alla Juventus ????? ?? - Gazzetta_it : #Nainggolan lascia l' #Inter: torna al #Cagliari in prestito secco - aderenzis1 : Domenica è di nuovo campionato, la serie A torna all'antico: 7 gare alle 15 - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Domenica è di nuovo campionato, la serie A torna all'antico: 7 gare alle 15 - FBinfare : Oggi torna Ca(l)cio e pepe con una puntata dolce e ancora un po' natalizia. Con chi gioca il Parma tra due giorni?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio torna

TUTTO mercato WEB

Il Napoli torna in campo e lo fa in Coppa Italia. Finalmente la stagione riesce a riprendere, grazie al duro lavoro messo insieme da Governo ed istituzioni del calcio. Al momento si comincia a ...Pellegrini trequartista, Pioli senza Saelemaekers. Ballottaggio Ilicic-Muriel nell'Atalanta. Pirlo con De Ligt. Conte non cambia difesa e attacco. Napoli, ancora out Koulibaly, Mertens e Osimhen ...