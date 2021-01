5 calciatori italiani (da non dimenticare) che si sono ritirati nel 2020 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel corso di tutto il 2020 si sono ritirati 5 calciatori di italiani che non dimenticheremo molto facilmente. Alcuni di loro beniamini di grandi squadre. Il 2021 è appena iniziato,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nel corso di tutto ilsidiche non dimenticheremo molto facilmente. Alcuni di loro beniamini di grandi squadre. Il 2021 è appena iniziato,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

MillionNina : @Parpiglia Poi gli italiani solo al calcio pensano.., magari non hanno niente da mangiare ma il calcio è il calcio,… - stefasti : Pubblicità Sanremo durante l’anno che verrà..una serie di calciatori italiani in video alcuni chiamati all’appello… - ArgoTone : RT @vaux_hall: Lo shock perpetuo degli italiani di fronte all'idea che calciatori ventenni miliardari non abbiano 'due cuori e una capanna'… - Gianpa84877516 : @carlo_taormina dopo 30 anni di tv spazzatura, puttanelle da social e calciatori analfabeti, zingari e negri in str… - cupido1971 : RT @VujaBoskov: Boskov diceva a giocatori 'scendete in campo e sparpagliatevi', magari loro non sapeva bene dove stare ma capiva di non sta… -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori italiani 5 calciatori italiani (da non dimenticare) che si sono ritirati nel 2020 BlogLive.it 5 calciatori italiani (da non dimenticare) che si sono ritirati nel 2020

Nel corso di tutto il 2020 si sono ritirati 5 calciatori di italiani che non dimenticheremo molto facilmente. Alcuni di loro beniamini di grandi squadre ...

Calcio:Domenech è tornato 'io alleno,mia immagine non conta'

"La mia immagine non e' un mio problema: sono un allenatore, lo sono sempre stato, allenare per me e' un'altra vita. E quando sono tornato in campo, mi e' sembrato di non aver mai smesso...". (ANSA) ...

Nel corso di tutto il 2020 si sono ritirati 5 calciatori di italiani che non dimenticheremo molto facilmente. Alcuni di loro beniamini di grandi squadre ..."La mia immagine non e' un mio problema: sono un allenatore, lo sono sempre stato, allenare per me e' un'altra vita. E quando sono tornato in campo, mi e' sembrato di non aver mai smesso...". (ANSA) ...