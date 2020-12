Volley | A2 femminile | i risultati dei recuperi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo aver disputato il sesto turno di ritorno, la Serie A2si è fermata per dare spazio alle gare di recupero; otto i match giocati nell’ultima settimana, non disputati come previsto dal calendario iniziale a causa del Covid. Nel girone Est vincono Macerata e Cutrofiano; nel girone Ovest invece trionfano Pinerolo, Sassuolo, Mondovì, Torino, Montale e Busto. Scopriamo insieme ideigiocati dalla Serie A2. Idel girone Est Macerata torna in campo dopo più di un mese di stop con grinta, orgoglio e tanta forza; le padrone di casa congedano infatti Montecchio in appena 3 set nel recupero della 9a giornata. Per la CBF Balducci bene Lipska (22), Pirro (11) e Maruotti (12); mentre per l’Ipag Montecchio si distingue la sola Cagnin (13), l’unica a terminare ...