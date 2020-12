Vaccino, Ricciardi: “Serve doppia cautela. Misure restano per tutto il 2021” (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anno nuovo, Misure vecchie. “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: per tutto il 2021 le Misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”. A precisarlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. “Dobbiamo perseguire una doppia cautela – ha aggiunto – farci vaccinare e seguire le regole di comportamento adeguate”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Anno nuovo,vecchie. “L’inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus: perilleresteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine, all’igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti”. A precisarlo è Walter, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. “Dobbiamo perseguire una– ha aggiunto – farci vaccinare e seguire le regole di comportamento adeguate”.

