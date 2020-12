Traffico Roma del 31-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale della Vittoria sempre chiusa via Edmondo De Amicis il cosiddetto K2 tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico In entrambe le direzioni al salario possibili difficoltà di circolazione per lavori in corso su Viale Regina Margherita nel tratto compreso tra via Adda e via Savoia verso la via Nomentana Per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi bus e tram si fermano alle 21 mentre sulle tre linee della metropolitana alle ultime partenze sono alle 23:30 sospeso il servizio di bus notturni restiamo a distanza da oggi alla 3 gennaio L’Italia torna in zona rossa con misure più restrittive non solo per gli spostamenti consentiti unicamente per comprovate esigenze ma anche per i negozi molti ...