Pessina: "Non mi aspettavo di giocare così tanto, c'era la tentazione di restare all'Hellas"

Matteo Pessina è rientrato all'Atalanta dopo il prestito all'Hellas Verona e ha trovato un po' a sorpresa spazio tra i titolari di Gasperini, queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Ho sempre avuto fiducia di poter mostrare la mia maturazione ma forse non mi aspettavo di giocare così tanto. La tentazione di restare all'Hellas c'è stata perché era tutto perfetto, ma l'Atalanta significava il prestigio di giocare certe partite. Il Sassuolo? Loro stanno alla grande e per questo è fondamentale dare la conferma che finalmente ci stiamo concentrando bene sul campionato".

