Percassi | “Gomez è una argomento chiuso Gasp a vita”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il presidente dell’Atalanta, Antonioha le idee chiare sulla situazione in casa orobica. In un intervista rilasciata all’Eco di Bergamo ha di fattoil problema con Alejandroschierandosi dalla parte dell’allenatore. Queste le sue parole: “Il caso Papu? No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’per me è. Punto”. Schierandosi invece a difesa difesa del tecnico e del suo grande lavoro svolto: “erini a. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.