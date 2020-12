Pavoletti: “Chi sceglierei a saltare con me in un calcio d’angolo? CR7 perché non mi pesterebbe i piedi” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Leonardo Pavoletti è tornato Pavoloso. L'attaccante del Cagliari, dopo il doppio infortunio rimediato al ginocchio, si è ripreso il suo posto in squadra ed è stato anche recente protagonista in campo e fuori con diversi rumors di mercato. Il centravanti dei sardi ha rilasciato una simpatica intervista social in esclusiva a Cronache di Spogliatoio con un format molto particolare: rispendere a 5 domande nel tempo di una Instagram stories.Pavoletti dentro e fuori dal campocaption id="attachment 1063663" align="alignnone" width="539" Pavoletti (getty images)/caption"Il difensore più forte che ho affrontato è Giorgio Chiellini, con lui è dura. Il mio primo poster? Igor Protti a Livorno, bomber che scese in Serie C per portare il Livorno in Serie A. Tanta roba", ha detto Pavoletti che poi si è soffermato su alcuni ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 31 dicembre 2020) Leonardoè tornato Pavoloso. L'attaccante del Cagliari, dopo il doppio infortunio rimediato al ginocchio, si è ripreso il suo posto in squadra ed è stato anche recente protagonista in campo e fuori con diversi rumors di mercato. Il centravanti dei sardi ha rilasciato una simpatica intervista social in esclusiva a Cronache di Spogliatoio con un format molto particolare: rispendere a 5 domande nel tempo di una Instagram stories.dentro e fuori dal campocaption id="attachment 1063663" align="alignnone" width="539"(getty images)/caption"Il difensore più forte che ho affrontato è Giorgio Chiellini, con lui è dura. Il mio primo poster? Igor Protti a Livorno, bomber che scese in Serie C per portare il Livorno in Serie A. Tanta roba", ha dettoche poi si è soffermato su alcuni ...

ItaSportPress : Pavoletti: 'Chi sceglierei a saltare con me in un calcio d'angolo? CR7 perché non mi pesterebbe i piedi' -… - visco__01 : comunque la #Juventus e chi la gestisce è crociatorottosessuale Milik Depay Pavoletti - diegocecati : RT @svbastian_: É deprimente leggere nomi come Gervinho, Lasagna, Pavoletti, Duncan e Pellè associati all'Inter, fa capire la pochezza di c… - egidio_gialdini : 'PAVOLETTI no ... altri? A chi tocca?'. La stagione della JUVENTUS secondo Gianni BALZARINI, Giornalista MEDIASET. - alextua72 : @Vatenerazzurro1 Secondo me Pellè sarebbe ottimo. Fisico, tecnica, personalità. E detto per inciso, chi arriva farà… -

Ultime Notizie dalla rete : Pavoletti Chi Pavoletti: “Chi sceglierei a saltare con me in un calcio d’angolo? CR7 perché non mi pesterebbe i piedi” ItaSportPress Cagliari, il 2020 mese per mese: febbraio

Ripercorriamo insieme il 2020 del Cagliari: il crollo in classifica, il nuovo crack di Pavoletti, la società in prima linea contro il razzismo Il 2020 volge al termine. Anno difficile per tutti, da ...

Pavoletti: “Chi sceglierei a saltare con me in un calcio d’angolo? CR7 perché non mi pesterebbe i piedi”

Pavoletti dentro e fuori dal campo Pavoletti (getty images) “Il difensore più forte che ho affrontato è Giorgio Chiellini, con lui è dura. Il mio primo poster? Igor Protti a ...

Ripercorriamo insieme il 2020 del Cagliari: il crollo in classifica, il nuovo crack di Pavoletti, la società in prima linea contro il razzismo Il 2020 volge al termine. Anno difficile per tutti, da ...Pavoletti dentro e fuori dal campo Pavoletti (getty images) “Il difensore più forte che ho affrontato è Giorgio Chiellini, con lui è dura. Il mio primo poster? Igor Protti a ...