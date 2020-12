(Di giovedì 31 dicembre 2020) Quei trentotto minuti nella nebbia di Calabasas, a nord di Los Angeles, mentre il mondo pensava a tutto tranne che alla possibilità di perdere uno dei suoi interpreti più luminosi dello, hanno stracciato il velo di innocenza sule sulla quotidianitàiva mondiale. Mentre l’elicottero 72EX si schiantava al suolo togliendo la vita a Kobe Bryant, a sua figlia di tredici anni Gianna e ad altre sette persone, ilsi arricchiva del primo capitolo di una fama nefasta che ha portato l’opinione pubblica a sviluppare la retorica dell’annus horribilis, tra un “Cos’altro potrà succedere?” e un “Speriamo finisca presto” che ha quasi sminuito il valore delle individualità scomparse, riducendole ad un faldone di dolore dalle forme ormai non riconoscibili tra di loro e da lasciarsi alle spalle al più presto. Sembra ...

La Repubblica

La morte di Kobe Bryant, la scomparsa di Maradona e Paolo Rossi. Tra pandemia, razzismo e la scomparsa dei miti, lo sport non dimenticherà il 2020.