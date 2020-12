La corsa al vaccino | tempi ridotti per l' ok dell' Ema a Moderna

(Di giovedì 31 dicembre 2020) L'Unione cerca di accorciare ianticipando al 6 gennaio la riunione per il via libera definitivo all'antidoto'azienda statunitense

Un fatto estremamente grave è accaduto all'Aurora Medical Center in Wisconsin, negli Stati Uniti, il 26 dicembre. Un dipendente dell'ospedale ha distrutto intenzionalmente circa ...Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita». E aggiunge che ci sono ...