Israele: esercito, circa 50 obiettivi colpiti in Siria (Di giovedì 31 dicembre 2020) TEL AVIV, 31 DIC - Nel 2020 Israele ha colpito circa 50 obiettivi in Siria. Lo rivela il Rapporto annuale diffuso dall'Idf, l'esercito israeliano, che dettaglia il quadro delle operazioni sui vari ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) TEL AVIV, 31 DIC - Nel 2020ha colpito50in. Lo rivela il Rapporto annuale diffuso dall'Idf, l'israeliano, che dettaglia il quadro delle operazioni sui vari ...

Nel 2020 Israele ha colpito circa 50 obiettivi in Siria. Lo rivela il Rapporto annuale diffuso dall'Idf, l'esercito israeliano, che dettaglia il quadro delle operazioni sui vari fronti, a cominciare d ...

Nasrallah torna a parlare e minaccia Israele. La sua è una “dichiarazione impietosa dell’inutilità di UNIFIL”

Nasrallah nella sua lunga intervista ha tra l’altro affermato che è in pericolo di vita e la minaccia arriva da Israele e dagli Usa. Niente di nuovo dunque. Se non fosse che le sue parole suonano come ...

Nasrallah nella sua lunga intervista ha tra l'altro affermato che è in pericolo di vita e la minaccia arriva da Israele e dagli Usa. Niente di nuovo dunque. Se non fosse che le sue parole suonano come ...