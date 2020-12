Il 2020 in Nuova Zelanda è già finito. Ecco le prime immagini del 2021: fuochi d’artificio e persone in strada ad Auckland (Di giovedì 31 dicembre 2020) La più grande città della Nuova Zelanda, Auckland, saluta il 2020 con uno spettacolo pirotecnico di Capodanno presso l’iconica Sky Tower, nel quartiere centrale degli affari. La Nuova Zelanda, una delle poche nazioni al mondo che è riuscita a contenere con successo la pandemia da coronavirus, permette ai residenti di festeggiare senza mascherine o distanziamento sociale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) La più grande città della, saluta ilcon uno spettacolo pirotecnico di Capodanno presso l’iconica Sky Tower, nel quartiere centrale degli affari. La, una delle poche nazioni al mondo che è riuscita a contenere con successo la pandemia da coronavirus, permette ai residenti di festeggiare senza mascherine o distanziamento sociale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : 2020 Nuova Dodici fatti accaduti nel 2020 e che non dimenticheremo La Nuova Venezia Lory Del Santo, gossip sul compagno Marco Cucolo: “Mi ha chiesto di…”

Lory Del Santo come trascorrerà il Capodanno: "Resterò a Milano con Marco" Il periodo natalizio quest'anno a causa delle misure anti-contagio è stato ...

Più mezzi per la Protezione civile a Piano Battaglia: consegnato nuovo gatto delle nevi

Più mezzi per il presidio operativo della Protezione civile a Piano Battaglia, per garantire i soccorsi in ambiente montano. È stato consegnato oggi dalla Regione un gatto delle nevi "prinoth husky".

