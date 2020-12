Fisco: dal primo gennaio 'valanga', in arrivo 50 mln atti (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Ripartono le richieste del Fisco che erano state bloccate durante la prima emergenza Covid: si tratta di una 'pioggia' di 50 milioni di atti che l'amministrazione dovra' inviare ai ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) ROMA, 31 DIC - Ripartono le richieste delche erano state bloccate durante la prima emergenza Covid: si tratta di una 'pioggia' di 50 milioni diche l'amministrazione dovra' inviare ai ...

Ripartono le richieste del fisco che erano state bloccate durante la prima emergenza Covid: si tratta di una ‘pioggia’ di 50 milioni di atti che l’amministrazione dovra’ inviare ai contribuenti a part ...

Fisco, gli algoritmi di Stato che non tengono conto della pandemia

Nel calcolo dell’imposizione fiscale determinato dagli indici Isa rischia di essere penalizzato chi ha chiuso l’anno fiscale a giugno o settembre 2020 perché vede escluse le perdite dei mesi della pan ...

Nel calcolo dell'imposizione fiscale determinato dagli indici Isa rischia di essere penalizzato chi ha chiuso l'anno fiscale a giugno o settembre 2020 perché vede escluse le perdite dei mesi della pan ...