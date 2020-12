Chiara Insidioso, la madre lancia un accorato appello (Di giovedì 31 dicembre 2020) La madre Chiara Insidioso, la ragazza che a 19 anni venne picchiata dal fidanzato così violentemente da finire in coma, ha lanciato un appello: la figlia sta riprendendo la propria normalità, ma ha bisogno che la seguano strutture con i giusti mezzi. La giovane Chiara aveva solo 19 anni quando il suo fidanzato dell’epoca, condannato L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) La, la ragazza che a 19 anni venne picchiata dal fidanzato così violentemente da finire in coma, hato un: la figlia sta riprendendo la propria normalità, ma ha bisogno che la seguano strutture con i giusti mezzi. La giovaneaveva solo 19 anni quando il suo fidanzato dell’epoca, condannato L'articolo proviene da YesLife.it.

