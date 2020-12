Capodanno in rosso, ma la fortuna non c’entra: cosa non possiamo fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio compresi, tornano i giorni di zona rossa in tutta Italia. cosa non possiamo fare. Torna la zona rossa in Italia. Da oggi, ultimo giorno dell’anno e fino a domenica 3 gennaio comprsa, non potremo spostarci come vogliamo ma soprattutto saranno le attività commerciali a dovere sopportare un nuovo brusco stop. Ma non tutte. Il coronavirus non ci pensa proprio a lasciarci, nonostante i vaccini c’è l’urgenza di non amplificare il contagio, e allora meglio a casa che a rischiare. Questa sera non potremo uscire dopo le 22 e domani mattina prima delle 7. La novità del 2021, dunque, è che il coprifuoco termina due ore dopo, ma solo dopo il veglione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti ... Leggi su chenews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi 31 dicembre e fino a domenica 3 gennaio compresi, tornano i giorni di zona rossa in tutta Italia.non. Torna la zona rossa in Italia. Da oggi, ultimo giorno dell’anno e fino a domenica 3 gennaio comprsa, non potremo spostarci come vogliamo ma soprattutto saranno le attività commerciali a dovere sopportare un nuovo brusco stop. Ma non tutte. Il coronavirus non ci pensa proprio a lasciarci, nonostante i vaccini c’è l’urgenza di non amplificare il contagio, e allora meglio a casa che a rischiare. Questa sera non potremo uscire dopo le 22 e domani mattina prima delle 7. La novità del 2021, dunque, è che il coprifuoco termina due ore dopo, ma solo dopo il veglione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno rosso Capodanno in rosso (e speriamo porti bene!) Il Friuli Zona rossa oggi, 31 dicembre: spesa, cenone, e botti, cosa posso fare la notte di Capodanno

Il coprifuoco sarà dalle 22 alle 7. Vietato spostarsi fuori Regione. Sì alle visite a parenti e amici ma le feste sono vietate ...

HoReCa giù del 37% nel 2020, la chiusura dei ristoranti a Natale e Capodanno costa 700 Milioni di euro

Bain & Company ha stimato in circa 27 miliardi la perdita complessiva del settore HoReCa nel 2020 rispetto al 2019. Le regioni “rosse” hanno subito in media un calo del 70% vs. il 40% delle regioni “g ...

