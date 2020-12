Buon Anno 2021 in tutte le lingue/ Come scambiarsi gli auguri in giro per il mondo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Buon Anno in tutte le lingue: ecco Come scambiarsi gli auguri per l'arrivo del 2021 in giro per il mondo. Dall'Europa all'Estremo Oriente, fino all'Africa e... all'Esperanto Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 31 dicembre 2020)inle: eccogliper l'arrivo delinper il. Dall'Europa all'Estremo Oriente, fino all'Africa e... all'Esperanto

beppesevergnini : 2020: due mesi di preoccupazione, due mesi di reclusione, due mesi di confusione, due mesi di illusione, due mesi d… - OptaPaolo : 57 - Theo Hernández è il difensore che ha portato a buon fine più dribbling (57) nell'anno solare 2020 in Serie A.… - Esercito : L'augurio di Buone Feste e Buon 2021 dalla Banda dell'Esercito per un anno migliore e #dipiùinsieme!… - masabbett : RT @Nereide: @Pugliessino Un ringraziamento sincero a te, Glie, per il tuo ottimismo e per avere una buona parola per chiunque. Buon Anno a… - violet_hq : @H4NSEPRINT oomfie buon nuovo anno spero ti porti tante cose belle ???? soprattutto ricordati che Hanse ti vuole bene… -