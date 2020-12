Adrien Silva: «Sampdoria, la sfida è appena iniziata» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Adrien Silva, centrocampista portoghese della Sampdoria, ha voluto fare un bilancio del 2020 sulla sua pagina Instagram Adrien Silva, ex centrocampista del Leicester ed attuale mediano della Sampdoria, ha voluto fare un bilancio del 2020. Ecco le sue parole via Instagram. «Si conclude un anno intenso per me, fatto di nuove esperienze e cambiamenti. Io e la mia famiglia siamo stati accolti benissimo in Italia. La squadra è riuscita a cogliere i primi frutti di un lavoro intenso, possibile soltanto in un gruppo affiatato e unito che guarda in avanti, ma la sfida è appena iniziata. Auguro a voi tutti un 2021 sano e sereno. Spero di vedervi presto allo stadio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020), centrocampista portoghese della, ha voluto fare un bilancio del 2020 sulla sua pagina Instagram, ex centrocampista del Leicester ed attuale mediano della, ha voluto fare un bilancio del 2020. Ecco le sue parole via Instagram. «Si conclude un anno intenso per me, fatto di nuove esperienze e cambiamenti. Io e la mia famiglia siamo stati accolti benissimo in Italia. La squadra è riuscita a cogliere i primi frutti di un lavoro intenso, possibile soltanto in un gruppo affiatato e unito che guarda in avanti, ma la. Auguro a voi tutti un 2021 sano e sereno. Spero di vedervi presto allo stadio». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Sampdoria, Adrien Silva: 'CR7 felice del mio trasferimento in Italia, è un capitano vero' - infoitsport : Sampdoria, Adrien Silva: 'Voglio fare bene e aiutare la squadra' - infoitsport : Adrien Silva a La Gazzetta dello Sport: 'Alla Samp per Ranieri e per rilanciarmi' - infoitsport : Sampdoria, Adrien Silva: 'Ho scelto i blucerchiati per Ranieri' - Mediagol : #Sampdoria, Adrien Silva: 'In blucerchiato per Ranieri. Sono pronto a rilanciarmi' -