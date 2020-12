Vivo X51 5G | buona la prova di fotocamere e schermo | non perfetto il sensore per le impronte digitali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è sbarcata in Europa qualche mese fa con la sua gamma di smartphone Android guidata dal nuovoX51 5G, uno smartphone di fascia medio-alta dotato -come il nome stesso fa intendere- di connettività alle reti 5G. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto la possibilità di metterlo un attimo sotto torchio. Dal punto di vista del design, parte frontale abbastanza in linea con quanto visto nel corse del 2020 anche da altri produttori, con unoda 6,56? con bordi verticali “curvi” ad occupare gran parte della superfice, presentando una fotocamera punch-hole all’interno del display stesso. Sul retro troviamo una lavorazione a nostro parere più particolare, e che gli da un minimo di distinzione da altri prodotti sul mercato, vedendo una superfice in vetro -anch’essa con bordi verticali curvi- con un effetto visivo simile ...