Via Canonica, inaugurata la targa in memoria di Enzo Jannacci (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dicembre 2020 - Nuovo omaggio di Milano al cantautore Enzo Jannacci, scomparso nel 2013. Dopo la casa d'accoglienza per senzatetto di viale Ortles, oggi conosciuta come "Casa Jannacci", ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dicembre 2020 - Nuovo omaggio di Milano al cantautore, scomparso nel 2013. Dopo la casa d'accoglienza per senzatetto di viale Ortles, oggi conosciuta come "Casa", ...

radiolombardia : Via Canonica, inaugurata la targa dedicata a Enzo Jannacci e alla sua 'Veronica' [VIDEO] - - Adry03121 : @Il_aria__ @cdcamarivi @FedeFeee Suor Angela e suor costanza diciamo che sono le figure importanti.Così come in can… - Iusername70 : @djsabbs Preso in via canonica a 0.10€, meglio di quello di Iginio massari a 40€ - BertelliGiacomo : Non c’è pace per il parco di Canonica a #Certaldo: altro raid dei vandali -

Ultime Notizie dalla rete : Via Canonica Via Canonica, inaugurata la targa in memoria di Enzo Jannacci/ VIDEO Il Giorno Via Canonica, inaugurata la targa in memoria di Enzo Jannacci/ VIDEO

"Una canzone di Enzo Jannacci che è un pezzo di storia popolare di Milano", ha commentato il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi, che questa mattina, insieme a Simone Zambelli e Fabio Arrigo ...

Viaggio in Brianza/7: la Canonica di San Salvatore a Barzanò, un gioiello tutto da scoprire

LA FONDAZIONE DELLA CANONICA ED IL MOVIMENTO DELLA PATARIA La chiesa di San Salvatore, conosciuta più comunemente come "la canonica", sorge in un luogo noto agli antichi come Villa Barzanorum. Un ango ...

"Una canzone di Enzo Jannacci che è un pezzo di storia popolare di Milano", ha commentato il consigliere comunale del Pd Alessandro Giungi, che questa mattina, insieme a Simone Zambelli e Fabio Arrigo ...LA FONDAZIONE DELLA CANONICA ED IL MOVIMENTO DELLA PATARIA La chiesa di San Salvatore, conosciuta più comunemente come "la canonica", sorge in un luogo noto agli antichi come Villa Barzanorum. Un ango ...